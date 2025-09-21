Regno Unito Australia e Canada riconoscono lo Stato di Palestina Dura replica di Israele | Così si minano le possibilità della pace

Le notizie di domenica 21 settembre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Giovedì a Washington incontro Netanyahu-Milei. Guterres: «Mai visto un tale livello di distruzione, il mondo non sia intimidito da Israele». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Regno Unito, Australia e Canada riconoscono lo Stato di Palestina. Dura replica di Israele: «Così si minano le possibilità della pace»

