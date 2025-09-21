Regno Unito Australia e Canada riconoscono la Palestina Netanyahu nega | Non si realizzerà

Il premier israeliano ha sostenuto che i riconoscimenti non farebbero altro che "mettere in pericolo l'esistenza di Israele", oltre ad essere "una assurda ricompensa per il terrore". Secondo Netanyahu, quindi, le Nazioni che procedono con questo riconoscimento starebbero facendo un regalo ad Hamas, che continua a compiere atti terroristici contro lo Stato ebraico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

