Regno Unito, Canada e Australia hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. La notizia è stata confermata nel tardo pomeriggio di domenica 21 settembre. "Oggi, per ravvivare la speranza di pace per i palestinesi e gli israeliani e una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina", ha scritto in un post pubblicato su X il premier britannico Keir Starmer, annunciando il riconoscimento dello Stato palestinese da parte del Regno Unito. Il videomessaggio di Starmer In un lungo video allegato al post, Starmer ha spiegato che il riconoscimento dello Stato di Palestina apre la strada a “un futuro migliore” sia per il popolo israeliano che per quello palestinese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Regno Unito, Australia e Canada riconoscono la Palestina. Israele: "Si mina la possibilità di pace"

