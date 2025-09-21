Regno Unito Australia e Canada riconoscono la Palestina | Ben Gvir accelera sulla Cisgiordania

Il premier israeliano ha sostenuto che i riconoscimenti non farebbero altro che "mettere in pericolo la nostra esistenza", oltre ad essere "una assurda ricompensa per il terrore". Secondo Netanyahu, quindi, le Nazioni che procedono con questo riconoscimento starebbero facendo un regalo ad Hamas, che continua a compiere atti terroristici contro Israele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Regno Unito, Australia e Canada riconoscono la Palestina: Ben Gvir accelera sulla Cisgiordania

In questa notizia si parla di: regno - unito

Annunciati i membri del nuovo Consiglio dei Videogiochi del Regno Unito

Trump in visita nel Regno Unito dal 17 al 19 settembre

Il Regno Unito avvia una revisione per aumentare l’età pensionabile con la prospettiva di alzarla fino ai 70 anni

#NEWS - #RegnoUnito, #Canada e #Australia riconoscono la #Palestina alla vigilia della settimana di Alto livello dell'Assemblea generale dell'#Onu. Lo farà entro oggi anche il #Portogallo. #BenGvir: 'Annetteremo la #Cisgiordania' #Netanyahu: 'Combatterem - X Vai su X

La visita di Trump ha portato alla firma di un accordo tecnologico con il Regno Unito. Una strategia di colonizzazione digitale? - facebook.com Vai su Facebook

Ultima ora. Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina; Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina. Ben Gvir: 'Annetteremo la Cisgiordania'; Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina.

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono formalmente lo Stato di Palestina. Netanyahu: “Tradimento” - Regno Unito, Canada e Australia hanno annunciato il riconoscimento formale dello stato palestinese scatenando le ire del primo ministro israeliano Benjamin ... Si legge su fanpage.it

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina - Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina e anche il Portogallo si appresta a farlo, alla vigilia della settimana di Alto livello dell'Assemblea generale dell'Onu. Come scrive ansa.it