Regionali Veneto 2025 Zaia | Problema se candidato non sarà della Lega

" Il nostro candidato è Alberto Stefani, poi capiremo cosa deciderà il tavolo. Se il candidato sarà della Lega sarà Stefani, se non sarà della Lega sarà un problema ". Così il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine del raduno leghista di Pontida, in merito al candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Veneto a novembre.

