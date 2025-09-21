Regionali Puglia 2025 Antonio Buonavitacola scende in campo con Forza Italia
Lucera ha il suo nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia. Con Giuseppe Marracino si conferma un percorso avviato già da alcuni mesi e che oggi trova ancora più forza con la candidatura del lucerino Antonio Buonavitacola al Consiglio Regionale. La presenza all'incontro di ieri, nella sede di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: regionali - puglia
Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo
Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia
Regionali, lo stallo a sinistra in Puglia. Decaro non scioglie la riserva. E spunta il piano B: Vendola
Si è svolto in Fiera del Levante, tra gli appuntamenti istituzionali di Regione Puglia, l’incontro “Agenda per la Puglia del Futuro: Talenti, Giovani, Innovazione aperta”. Un racconto che ripercorre le tappe della scrittura delle tre Leggi regionali approvate nel 202 - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, Puglia al voto il 23 e 24 novembre #regionali #puglia #elezioni #16settembre - X Vai su X
Prosegue la campagna elettorale per le Regionali di novembre, Decaro: Ripristinare accessi liberi al mare; Regionali Puglia 2025, Antonio Buonavitacola scende in campo con Forza Italia; Regionali 2025. Lopalco: “Con Decaro candidato alla Presidenza della Regione continua la Primavera pugliese”.
Ultim’ora Regionali Puglia: Nel centrodestra spunta il nome dell’avvocato Gianfranco Chiarelli - Elezioni regionali in Puglia: dopo il congresso UDC emerge il nome di Gianfranco Chiarelli come possibile candidato del centrodestra ... Secondo pugliapress.org
Regionali, la proposta di Decaro: "Più spiagge libere". Nel centrodestra si attende il candidato - Sul fronte opposto, il prossimo vertice romano potrebbe essere decisivo per individuare chi guiderà la coalizione alle ele ... Da rainews.it