Regionali Puglia 2025 Antonio Buonavitacola scende in campo con Forza Italia

Foggiatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucera ha il suo nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia. Con Giuseppe Marracino si conferma un percorso avviato già da alcuni mesi e che oggi trova ancora più forza con la candidatura del lucerino Antonio Buonavitacola al Consiglio Regionale. La presenza all'incontro di ieri, nella sede di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - puglia

