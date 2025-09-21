Regionali prima uscita pubblica di Piero De Luca con Fico | Mio padre sosterrà il centrosinistra

“Dobbiamo concentrarci sugli interessi dei cittadini ed evitare polemiche interne alla coalizione in Campania e nelle altre regioni chiamate al voto”. Con queste parole, dal palco della festa de l’Unità di Montella, in provincia di Avellino, Roberto Fico, candidato del campo progressista alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - prima

Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto»

Mamme lavoratrici in prima linea, incontro con i candidati alle regionali: “La politica ci dia servizi”

Regionali, Martusciello: “Scegliamo il candidato in Campania prima del centrosinistra”

Ultimo sabato di banchetto informativo prima delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre! Se hai domande, curiosità, dubbi o semplicemente vuoi conoscere meglio il nostro programma e i candidati, ti aspettiamo oggi dalle 9 alle 11 in Piazzetta Omiccioli, l - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, il futuro di Zaia: prima una lista con il suo nome per arginare Fratelli d'Italia, poi un posto in parlamento - X Vai su X

Regionali, prima uscita pubblica di Piero De Luca con Fico: Mio padre sosterrà il centrosinistra; Regionali, prove d’intesa tra Fico e Piero De Luca: «Il centrosinistra è unito»; Regionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto Fico.

Elezioni regionali in Calabria, prima uscita pubblica per la candidatura di Calabrese: la soddisfazione del sindaco Locri - Il sindaco di Locri Fontana ha espresso il proprio compiacimento, dichiarandosi “lusingato e particolarmente orgoglioso” per l’entusiasmo e la partecipazione riscontrati nell’apertura della campagna e ... Secondo strettoweb.com

Cannalonga: prima uscita pubblica per il neo candidato alla regione Campania Roberto Fico - Essere qui alla prima uscita pubblica significa massima attenzione alle aree interne» ... Segnala infocilento.it