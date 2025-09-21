Regionali Caputo si scaglia contro Fico | Improvvisazione mascherata da moralismo

Tempo di lettura: 3 minuti Roberto Fico e il suo entourage annunciano che al tavolo programmatico non vogliono esponenti della Giunta uscente. – così in un post Facebook l’assessore regionale Nicola Caputo. Stia sereno il Presunto Candidato Presidente in Pectore: non mi sarebbe mai passato per la testa di sedermi a un tavolo dove l’improvvisazione, mascherata da moralismo, e la ricerca del potere a ogni costo valgono più della competenza e della serietà. Con l’“uno vale uno” già immagino la rivoluzione: un metalmeccanico a occuparsi di sviluppo rurale, un filosofo medievale a guidare lavoro e sviluppo economico, un operatore turistico a ridisegnare la scuola e un influencer social a gestire bilancio e trasporti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it