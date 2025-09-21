Regata del Conero 2025 trionfa Blue Record con 180 barche sulla linea di partenza
Una giornata da incorniciare per la XXVI edizione della Regata del Conero, che oggi ha regalato uno spettacolo memorabile lungo la Riviera del Conero ad Ancona. Il vento di Scirocco, entrato con leggero anticipo rispetto alle previsioni, ha soffiato costante su tutta la costa a circa 12-14 nodi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
