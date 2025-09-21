Red carpet e contestazioni Kevin Spacey la prima star e Lucca diventa un palcoscenico

Lucca, 21 settembre 2025 – Con un taglio del nastro senza autorità, ma subito con grandi personaggi e colpi di scena, ha preso il via ieri il Lucca Film Festival. Il fatto è che la presenza del mercato dell’antiquariato ha costretto il pubblico in attesa del primo evento al Cinema Astra, la proiezione del film “Duse“, presentata dal suo regista Pietro Marcello, a occupare completamente il “red carpet“. Per cui la cerimonia è avvenuta in modo assolutamente informale e lontano dalle luci. Ma il primo “sold out“ ha ben compensato la sua mancanza. Marcello ha ringraziato il pubblico in platea: “Sono molto felice di essere qui – ha detto – e vedere questo bel cinema pieno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

