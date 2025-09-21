Red carpet e contestazioni Kevin Spacey la prima star e Lucca diventa un palcoscenico
Lucca, 21 settembre 2025 – Con un taglio del nastro senza autorità, ma subito con grandi personaggi e colpi di scena, ha preso il via ieri il Lucca Film Festival. Il fatto è che la presenza del mercato dell’antiquariato ha costretto il pubblico in attesa del primo evento al Cinema Astra, la proiezione del film “Duse“, presentata dal suo regista Pietro Marcello, a occupare completamente il “red carpet“. Per cui la cerimonia è avvenuta in modo assolutamente informale e lontano dalle luci. Ma il primo “sold out“ ha ben compensato la sua mancanza. Marcello ha ringraziato il pubblico in platea: “Sono molto felice di essere qui – ha detto – e vedere questo bel cinema pieno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: carpet - contestazioni
Mentre alcuni artisti si tirano indietro, 5mila persone arrivano al Lido di Venezia per manifestare contro il genocidio. Sul red carpet della Mostra sfilano le star, in strada invece la gente si riunisce e protesta. Gli attacchi sono rivolti alla Biennale, agli artisti e al g - facebook.com Vai su Facebook
Venezia 79, sul red carpet sfila Glory Kevin: da prostituta ricattata e sfruttata ad attrice di cinema, ecco la sua storia - A Venezia 79 sfila sul red carpet Glory Kevin, la 25enne nigeriana protagonista del film Princess – sezione Orizzonti – diretto da Roberto De ... ilfattoquotidiano.it scrive
Questo Festival di Venezia verrà ricordato (anche) per la riabilitazione mediatica di Kevin Spacey? - Siamo nell'ottobre del 2017 e Hollywood è scossa nelle fondamenta dallo scandalo delle molestie sessuali correlate ad alcune delle più note ... Da elle.com