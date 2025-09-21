Record sullo Stretto Walter D' Angelo totalizza 7 traversate consecutive | Dedico la mia impresa a mia mamma Ada

Si è atteso che la corrente dello Stretto scendesse. Poi, la partenza. Il cronoprogramma del giorno prescelto, giovedì 18092025, prevedeva lo start per le ore 9:00, ma si è dovuto posticipare il fischio d'inizio alle ore 9:46.Quando si è tuffato in mare, senza esitazione, supportato dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it