Recalcati | La scuola uccide l’apprendimento con regole standardizzate servono maestri veri che parlino solo di ciò che davvero li appassiona
Lo psichiatra Massimo Recalcati ha offerto al Festival della Comunicazione una riflessione profonda sulla figura del maestro nella società contemporanea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: recalcati - scuola
Dall’alleanza spezzata tra famiglia e scuola al narcisismo intergenerazionale: come la dissoluzione dell’autorità educativa alimenta i comportamenti violenti giovanili. Il punto di vista di Massimo Recalcati
Scuola e desiderio di sapere: il messaggio di Massimo Recalcati a EduFest 2025
Recalcati: “Bullismo rovesciato contro i docenti, umiliati da genitori e studenti. La scuola è diventata il luogo del caos e dell’indisciplina permanente”
Massimo Recalcati. . La scuola è il luogo dove la giovinezza si affaccia al miracolo dell'amore - facebook.com Vai su Facebook