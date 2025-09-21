Recalcati | La scuola uccide l’apprendimento con regole standardizzate servono maestri veri che parlino solo di ciò che davvero li appassiona

Orizzontescuola.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo psichiatra Massimo Recalcati ha offerto al Festival della Comunicazione una riflessione profonda sulla figura del maestro nella società contemporanea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dall’alleanza spezzata tra famiglia e scuola al narcisismo intergenerazionale: come la dissoluzione dell’autorità educativa alimenta i comportamenti violenti giovanili. Il punto di vista di Massimo Recalcati

Scuola e desiderio di sapere: il messaggio di Massimo Recalcati a EduFest 2025

Recalcati: “Bullismo rovesciato contro i docenti, umiliati da genitori e studenti. La scuola è diventata il luogo del caos e dell’indisciplina permanente”

