Real Madrid protesta choc dei tifosi | tutta colpa del… sudore

I tifosi dei Blancos iniziano una vera e propria contestazione contro la società: il motivo è spiazzante Il Santiago Bernabeu, tempio del calcio mondiale, è da sempre il cuore pulsante del Real Madrid. Ma nelle ultime settimane, i tifosi blancos non parlano di gol spettacolari o di vittorie epiche, bensì di un particolare che è diventato insopportabile. Il Madrid, abituato a dominare i campi, si trova infatti a combattere una battaglia inattesa: quella contro il caldo. Con temperature che a Madrid sfiorano i 31°C, lo stadio si è trasformato in un deserto, e i supporter madridisti hanno alzato la voce: il climaè al limite della resistenza, e la denuncia messa in atto nelle ultime partite ne è la dimostrazione.

