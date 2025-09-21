Reading Party i libri come compagni di viaggio
La letteratura come ponte che unisce, il silenzio come linguaggio comune, i libri come compagni di viaggio. Questo pomeriggio, dalle 17 alle 19,30, il The Social Hub Florence Lavagnini (viale Spartaco Lavagnini) diventerà il cuore pulsante di un’esperienza culturale unica: il ’Reading Party’, un format innovativo promosso da Reading Rhythms in collaborazione con la community Libri Sottolineati. L’iniziativa, che si distingue per la sua capacità di coniugare introspezione e socialità, invita i partecipanti a portare con sé un libro e a immergersi in un pomeriggio di lettura condivisa. Niente presentazioni, niente dibattiti guidati: ognuno legge la propria storia, in silenzio, circondato da altri lettori che fanno lo stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: reading - party
Il primo Reading Party “Firework” d’Italia sbarca a Vietri sul Mare
Cerignola, su Terra Aut appuntamento con il 'Silent reading party'
Letture vista mare a Francavilla, tra silent reading party e altre iniziative
Silent Reading Party – “Silenziosi come neve” in Biblioteca Comunale Volpago del Montello ` Dalle 19:00 alle 22:30 momento di lettura condivisa e silenziosa. Porta un libro o scegline uno in biblioteca, trova un posto como - facebook.com Vai su Facebook
EVENTO - Reading Party a Firenze con Reading Rhythms e Libri Sottolineati https://ift.tt/c0C9K8Z - X Vai su X
Reading Party, i libri come compagni di viaggio; Firenze ospita il Reading Party: leggere insieme per riscoprire il valore della condivisione; Dalle passeggiate letterarie ai silent reading party: l'importanza dei libri e l'arte di raccontarli.
Reading Party, i libri come compagni di viaggio - La letteratura come ponte che unisce, il silenzio come linguaggio comune, i libri come compagni di viaggio. Si legge su msn.com
Scoppia la moda dei reading party, occasioni per trovarsi a leggere in compagnia - L'iniziativa arriva da New York, dove questo nuovo trend sta spopolando. Scrive fanpage.it