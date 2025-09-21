La letteratura come ponte che unisce, il silenzio come linguaggio comune, i libri come compagni di viaggio. Questo pomeriggio, dalle 17 alle 19,30, il The Social Hub Florence Lavagnini (viale Spartaco Lavagnini) diventerà il cuore pulsante di un’esperienza culturale unica: il ’Reading Party’, un format innovativo promosso da Reading Rhythms in collaborazione con la community Libri Sottolineati. L’iniziativa, che si distingue per la sua capacità di coniugare introspezione e socialità, invita i partecipanti a portare con sé un libro e a immergersi in un pomeriggio di lettura condivisa. Niente presentazioni, niente dibattiti guidati: ognuno legge la propria storia, in silenzio, circondato da altri lettori che fanno lo stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Reading Party, i libri come compagni di viaggio