Nonostante il Re si stia ancora sottoponendo alle cure contro il cancro, i prossimi mesi saranno pieni di impegni e di tournée all’estero. Re Carlo torna in Italia con la Regina Camilla: è questo quanto trapela dai media della Gran Bretagna. La coppia è stata di recente nel nostro Paese, ma ora è arrivato il momento di incontrare il nuovo Papa, dopo aver fatto visita al precedente Pontefice, Papa Francesco, proprio pochi giorni prima della sua scomparsa. Re Carlo, l’incontro con il nuovo Papa a ottobre. Stando alle indiscrezioni trapelate dal Sun, a ottobre Re Carlo ha intenzione di tornare in Italia per incontrare il nuovo Papa – Papa Leone XIV – in Vaticano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo torna in Italia: l’incontro con Papa Leone XIV e i dettagli del viaggio