Re Carlo torna in Italia | l’incontro con Papa Leone XIV e i dettagli del viaggio
Nonostante il Re si stia ancora sottoponendo alle cure contro il cancro, i prossimi mesi saranno pieni di impegni e di tournée all’estero. Re Carlo torna in Italia con la Regina Camilla: è questo quanto trapela dai media della Gran Bretagna. La coppia è stata di recente nel nostro Paese, ma ora è arrivato il momento di incontrare il nuovo Papa, dopo aver fatto visita al precedente Pontefice, Papa Francesco, proprio pochi giorni prima della sua scomparsa. Re Carlo, l’incontro con il nuovo Papa a ottobre. Stando alle indiscrezioni trapelate dal Sun, a ottobre Re Carlo ha intenzione di tornare in Italia per incontrare il nuovo Papa – Papa Leone XIV – in Vaticano. 🔗 Leggi su Dilei.it
Ternana, torna il diesse Carlo Mammarella. Obiettivo ‘fare cassa’ e abbattere gli ingaggi
Carlo Verdone torna al cinema con Scuola di seduzione, lo annuncia Aurelio De Laurentiis
Avellino, il jazz torna protagonista con Sound Park: tre serate sotto le stelle nel Parco del Teatro "Carlo Gesualdo"
Carlo e Camilla con la tappa a Ravenna termina il viaggio dei sovrani - Il saluto di Carlo e Camilla sulle note di Mina: Grazie mille Italia; Carlo torna in Italia, i viaggi precedenti nel nostro Paese prima di diventare re. LE FOTO; Re Carlo torna in Italia ad aprile: la conferma di un amore per il Belpaese che dura da decenni.
Re Carlo e Camilla tornano a Roma a ottobre: incontreranno Papa Leone XIV in Vaticano - I reali inglesi incontreranno papa Leone XIV in Vaticano il mese prossimo, secondo il quotidiano britannico The Sun. Lo riporta msn.com
«Non va poi così male». Re Carlo torna a parlare di cancro e vecchiaia, con umorismo British - All'inaugurazione di un nuovo ospedale a Birmingham, il sovrano ha parlato dell'importanza della diagnosi precoce. Riporta iodonna.it