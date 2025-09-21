Rbr primi due punti in cassaforte Marini tiene a bada l’Urania
WEGREENIT MILANO 73 DOLE RIMINI 82 MILANO: Sabatini 6 (23 da tre), Taylor 16 (58, 17), Cavallero 11 (36, 12), Lupusor 10 (23, 23), Gamble 6 (36, 02), Amato 9 (03, 38), D’Almeida 15 (49), Abega, Gentile ne, Bracale ne, Rashed ne, Lo Martire ne. All.: Cardani. RIMINI: Robinson 4 (28, 03), Marini 14 (47, 25), Pollone 11 (11, 310), Ogden 10 (12, 23), Simioni 16 (23, 34), Denegri 9 (01, 35), Tomassini 11 (13, 36), Sankare 5 (12, 12), Leardini 2 (12, 01), Camara ne, Della Chiesa ne. All.: Dell’Agnello. Arbitri: Bartoli, Roiaz e Di Martino. Parziali: 20-20, 33-44, 47-67. Note: tiri liberi Milano 1215, Rimini 56. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
MILANO: Sabatini 6 (2/3 da tre), Taylor 16 (5/8, 1/7), Cavallero 11 (3/6, 1/2), Lupusor 10 (2/3, 2/3), Gamble 6 (3/6, 0/2), Amato 9 (0/3, 3/8), D'Almeida 15 (4/9), Abega, Gentile ne, Bracale ne, Rashe
Basket A2, all'esordio Dole Rimini passa a Milano (73-82) - La squadra di coach Dell'Agnello allunga fino al +26, poi la Wegreenit risale fino al 67-