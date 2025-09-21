Ravezzani si scaglia contro Tudor: il duro commento del giornalista sull’allenatore dei bianconeri dopo Verona Juve. Un’analisi critica e senza mezzi termini quella di Ravezzani, che sul suo account X ha attaccato duramente Igor Tudor e il suo stile di comunicazione. Il giornalista, noto per le sue posizioni dirette, ha espresso il suo disappunto verso gli allenatori lamentosi, categoria in cui a suo avviso rientrerebbe il tecnico della Juventus. La critica principale è che Tudor sembrerebbe passare più tempo a prendersela con gli arbitri e con la Lega piuttosto che a spiegare come migliorare la sua squadra dal punto di vista tattico e tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravezzani si scaglia contro Tudor: «Passa più tempo a prendersela con arbitri e Lega piuttosto che a spiegare come migliorare la Juve»