Ravezzani risponde alle lamentele di Tudor | S’informi meglio quante sciocchezze dette sul calendario!
. Il commento del giornalista. Le dichiarazioni di Igor Tudor, allenatore della Juventus, nel post-gara di Verona-Juve, hanno sollevato un polverone mediatico. Il tecnico bianconero ha criticato la gestione del calendario da parte della Lega Serie A, mettendo a confronto la situazione della sua squadra con quella del Napoli e lamentando presunti svantaggi nella programmazione delle partite. Secondo il giornalista Fabio Ravezzani, esperto di calcio e commentatore sportivo, le accuse di Tudor non trovano fondamento. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ravezzani - risponde
L’attacco dopo lo sfogo di Igor #Tudor nel post-partita di #VeronaJuve ”Non mi sono mai piaciuti gli allenatori lamentosi. Tudor passa più tempo a prendersela con arbitri e Lega piuttosto che a spiegare come migliorare la Juve” dice Fabio Ravezzani, dirett - facebook.com Vai su Facebook
Ravezzani risponde alle lamentele di Tudor: «S'informi»; Ravezzani zittisce Tudor: Juve in Champions martedì, Napoli giovedì. In Serie A, pareggio di carte!.
Ravezzani: “Juve? Vince con Inter per gol contestato, però poi Tudor piange per…” - Questo il commento su X di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sulle lamentele di Igor Tudor nel post- Si legge su msn.com
Ravezzani punge: 'La Juve vince con un gol contestato dall’Inter, poi Tudor piange' - Il giornalista ha aggiunto: 'Orban poteva essere espulso, vero, ma nel primo tempo anche Gatti ha commesso un fallo simile' ... Lo riporta it.blastingnews.com