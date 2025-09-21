Ravezzani risponde alle lamentele di Tudor | S’informi meglio quante sciocchezze dette sul calendario!

Internews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il commento del giornalista. Le dichiarazioni di Igor Tudor, allenatore della Juventus, nel post-gara di Verona-Juve, hanno sollevato un polverone mediatico. Il tecnico bianconero ha criticato la gestione del calendario da parte della Lega Serie A, mettendo a confronto la situazione della sua squadra con quella del Napoli e lamentando presunti svantaggi nella programmazione delle partite. Secondo il giornalista Fabio Ravezzani, esperto di calcio e commentatore sportivo, le accuse di Tudor non trovano fondamento. 🔗 Leggi su Internews24.com

ravezzani risponde alle lamentele di tudor s8217informi meglio quante sciocchezze dette sul calendario

© Internews24.com - Ravezzani risponde alle lamentele di Tudor: «S’informi meglio, quante sciocchezze dette sul calendario!»

In questa notizia si parla di: ravezzani - risponde

Ravezzani risponde alle lamentele di Tudor: «S'informi»; Ravezzani zittisce Tudor: Juve in Champions martedì, Napoli giovedì. In Serie A, pareggio di carte!.

ravezzani risponde lamentele tudorRavezzani: “Juve? Vince con Inter per gol contestato, però poi Tudor piange per…” - Questo il commento su X di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sulle lamentele di Igor Tudor nel post- Si legge su msn.com

Ravezzani punge: 'La Juve vince con un gol contestato dall’Inter, poi Tudor piange' - Il giornalista ha aggiunto: 'Orban poteva essere espulso, vero, ma nel primo tempo anche Gatti ha commesso un fallo simile' ... Lo riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Ravezzani Risponde Lamentele Tudor