Ravezzani, direttore di TeleLombardia, non le manda a dire e prende una posizione sulle polemiche post Verona Juve e le parole di Tudor. Su X, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato le lamentele di Igor Tudor nel post-partita di Verona-Juve, soffermandosi sui presunti errori arbitrali che hanno fatto discutere nei giorni scorsi. IL COMMENTO – «La Juve vince con un gol contestato dall’Inter. Poi Tudor piange per il rigore del Borussia (opinabile, non scandaloso) e del Verona (opinabile, non scandaloso). Orban poteva essere espulso, vero, ma nel pt lo stesso Gatti fa qualcosa di simile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ravezzani polemico: «La Juve vince con un gol contestato, ma poi Tudor piange per questo»