Rassegna culturale ‘Acqua’ la Giunta regionale chiarisca
La rassegna culturale ‘Acqua’, inaugurata il 13 settembre con un interessante spettacolo che ha visto protagonisti gli attori Stefano Accorsi Anna Ferzetti e lo scienziato Giulio Boccaletti, finisce di nuovo nel mirino del centrodestra. Questa volta a chiedere spiegazioni alla Giunta dell’Emilia-Romagna è il consigliere regionale Alberto Ferrero. "Pur riconoscendo l’importanza dei temi affrontati – scrive –, evidenziamo come la manifestazione sembri orientata verso una narrazione ideologica volta a farci credere che le alluvioni siano tutte colpa del solo cambiamento climatico". Da qui le domande alla Giunta regionale per "chiarire se e in che misura la Regione abbia contribuito finanziariamente alla realizzazione della rassegna, quali criteri siano stati adottati per la selezione degli eventi e degli artisti, quale ruolo sia stato riservato alle scuole del territorio e con quali obiettivi educativi e, se l’iniziativa possa considerarsi realmente rappresentativa di un approccio non politicizzato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: rassegna - culturale
