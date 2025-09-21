Rapuano verrà retrocesso dopo Verona Juve? Dopo la direzione vergognosa rischia la Serie B Le ultime novità
Rapuano verrà retrocesso dopo Verona Juve? Tutti gli aggiornamenti dopo l’arbitraggio del match. La direzione arbitrale di Antonio Rapuano in Verona – Juventus non è passata inosservata, e a quanto pare ha avuto conseguenze dirette. L’operato del fischietto, che già durante il match era finito nella bufera per le sue decisioni, non è stato apprezzato dai vertici dell’AIA. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione per Rapuano si è fatta molto difficile: il suo operato è stato giudicato insufficiente, tanto che potrebbe ripartire dalla Serie B, trascorrendoci diverse giornate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
