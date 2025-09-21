Rapuano retrocesso in Serie B | la decisione dell’AIA dopo Verona-Juventus

Calcionews24.com | 21 set 2025

. L’arbitro del Bentegodi sarà ‘punito’ per la prestazione insufficiente La direzione di gara di Antonio Rapuano in Verona-Juventus, match valido per la quarta giornata di Serie A, è finita sotto la lente d’ingrandimento dei vertici arbitrali e potrebbe avere conseguenze significative per il fischietto della sezione di Rimini. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

