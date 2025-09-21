Rapuano ‘punito’ e declassato dopo gli errori in Verona Juve | l’arbitro finisce in Serie B?

Le ultime sulla decisione presa dall’AIA. La direzione arbitrale di Verona- Juventus costa cara ad Antonio Rapuano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’arbitro è stato “retrocesso” in Serie B per alcune settimane a causa della prestazione poco convincente offerta al Bentegodi. La decisione dell’ AIA arriva dopo un’attenta analisi degli episodi più controversi della partita, che hanno suscitato accese polemiche tra tifosi, giornalisti e addetti ai lavori. Il rigore contestato e l’episodio più grave. 🔗 Leggi su Internews24.com

