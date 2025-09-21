Quella che doveva essere una mattina come tante, con la sveglia all’alba per raggiungere il turno di lavoro, si è trasformata in pochi istanti in un incubo. È quanto accaduto a una donna che, venerdì scorso tra le 6 e le 7, in zona aeroporto, è stata avvicinata da un uomo armato di coltello e costretta a consegnare la propria borsa mentre attendeva l’autobus. Il grave episodio è stato denunciato dalla consigliera comunale di Pisa, Alessandra Orlanza, che ha ricostruito la vicenda. "La borsa della signora – ha spiegato Orlanza – è stata poi ritrovata da alcuni residenti in via Emilia, nel quartiere de La Cella, e consegnata alla polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapinata all’alba. Coltello alla gola per portar via la borsa