Rapinata all’alba Coltello alla gola per portar via la borsa

Lanazione.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella che doveva essere una mattina come tante, con la sveglia allalba per raggiungere il turno di lavoro, si è trasformata in pochi istanti in un incubo. È quanto accaduto a una donna che, venerdì scorso tra le 6 e le 7, in zona aeroporto, è stata avvicinata da un uomo armato di coltello e costretta a consegnare la propria borsa mentre attendeva l’autobus. Il grave episodio è stato denunciato dalla consigliera comunale di Pisa, Alessandra Orlanza, che ha ricostruito la vicenda. "La borsa della signora – ha spiegato Orlanza – è stata poi ritrovata da alcuni residenti in via Emilia, nel quartiere de La Cella, e consegnata alla polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rapinata all8217alba coltello alla gola per portar via la borsa

© Lanazione.it - Rapinata all’alba. Coltello alla gola per portar via la borsa

In questa notizia si parla di: rapinata - alba

rapinata all8217alba coltello golaSalerno, rapina sul Lungomare: 47enne ferito alla gola con un coltello per un cellulare - La vittima è stata soccorsa e portata al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona”, dove i medici gli hanno prestato le cure necessarie. Da agro24.it

Cerca Video su questo argomento: Rapinata All8217alba Coltello Gola