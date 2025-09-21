Rapina da ‘Arancia Meccanica’ a Marostica pensionata aggredita e rapinata in casa | è grave

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una serata di paura. Momenti di terrore ieri sera, 20 settembre, a Marostica (Vicenza), dove una donna di 79 anni è stata brutalmente aggredita all’interno della propria casa. A salvarla è stato un passante che, insospettito dalle urla disperate, ha notato la porta di ingresso spalancata e ha dato subito l’allarme. L’aggressione. Secondo la ricostruzione, l’allarme è scattato intorno alle 22.30 in via Nonis. La pensionata è stata trovata legata e con il volto tumefatto, dopo essere stata colpita con violenza. I ladri, ancora da identificare, l’avrebbero imbavagliata, legata e scaraventata contro il muro, prima di fuggire con il bottino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

