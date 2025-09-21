L’universo cinematografico dedicato a John Rambo ha attraversato un percorso caratterizzato da alti e bassi, culminando in una fase di crisi con l’ultimo capitolo. Dopo sei anni dalla sua ultima apparizione sul grande schermo, il personaggio interpretato da Sylvester Stallone si trova al centro di un dibattito sulla possibilità di future riprese e sui rischi di un’evoluzione poco fedele all’originaria complessità. Questo articolo analizza i punti salienti della saga, evidenziando le criticità del recente film Last Blood, e valuta le prospettive future legate a un eventuale reboot o prequel. last blood è stato un nuovo punto basso per la saga di rambo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Rambo: last blood è la deludente conclusione di un franchise leggendario