Raid in strada a Milano 32enne aggredito a coltellate da una decina di persone | è grave
Milano, 21 settembre 2025 – Aggressione a coltellate poco prima dell'una di domenica 21 settembre in via Pellizza da Volpedo, una traversa di via Monte Rosa in zona Amendola. Stando alle prime informazioni, un trentaduenne egiziano è stato colpito con diversi fendenti in varie parti del corpo: soccorso dai sanitari di Areu davanti al civico 4, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, anche se i primi bollettini medici hanno già escluso il pericolo di vita. Il gruppo di aggressori. Il trentaduenne, secondo quanto ricostruito finora, era in compagnia di due connazionali quando è stato aggredito da una decina di uomini: tra loro ci sarebbero stati sia nordafricani che albanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: raid - strada
Due ospiti della Crap seminano il terrore ad Anzano, raid vandalici e aggressioni in strada: "Abbiamo paura"
Raid russi sull'Ucraina, la Polonia fa decollare i jet. "Per Putin l'escalation è la strada migliore"
Zelensky agli alleati: «Basta perdere tempo». I media: «Per Putin l'escalation è la strada migliore». I raid di Mosca con 600 droni
ITALIA-MONDO | Nella notte la Polonia ha alzato in volo i suoi caccia per difendere lo spazio aereo durante i raid russi sull’Ucraina. Secondo Bloomberg, Putin sarebbe convinto che l’escalation militare sia la strada migliore e che Donald Trump non farà molto - facebook.com Vai su Facebook
I tank israeliani avanzano insieme alle carneficine, i raid spengono internet i palestinesi colpiti per strada dai droni, 98 uccisi in un solo giorno - X Vai su X
Aggredito a coltellate in strada da una decina di persone: 32enne in gravi condizioni; Coltellate in strada a Milano. Arresto convalidato per i due adolescenti, la vittima 32enne è ancora in gravi condizioni; Studentessa aggredita in strada: uomo la blocca e cerca di baciarla, arrestato per violenza sessuale.
Aggredito a coltellate in strada da una decina di persone: 32enne in gravi condizioni - Milano, la violenza è accaduta poco prima dell’una di domenica, in via Pellizza da Volpedo, in zona Amendola. Da ilgiorno.it