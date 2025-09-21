Raid armato sul lungomare | ferito un uomo
Colpi di arma da fuoco a ridosso del litorale di Torre del Greco: una persona ferita a una gamba. È accaduto in via De Gasperi. Stando alle prime notizie trapelate (sul caso indagano gli agenti del locale commissariato di polizia), un uomo di 59 anni sarebbe stato avvicinato - stando a quanto lui. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: raid - armato
Raid armato in piena notte: spari contro e abitazione
Raid armato contro un noto ristorante sul Lungomare: sette colpi esplosi nella notte
Russia, Mig-31 armato di missili ipersonici in volo: allarme aereo a Kiev prima del vertice. Raid su Donetsk, Kharkiv e Zaporizhzhia: 14 morti
BARI - Polizia di Stato in azione tra Bari, Palo del Colle e Bitonto. Documentato un raid armato a Japigia: la Direzione Distrettuale Antimafia contesta il metodo mafioso - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO - Spaccio a Bari, Palo e Bitonto: 8 arresti tra gli Strisciuglio. Raid armato a Japigia contro clan rivale - X Vai su X
Raid armato contro un noto ristorante sul Lungomare: sette colpi esplosi nella notte; Raid in una nota caffetteria, lo sfogo della titolare: In due minuti portati via mesi di sacrifici - VIDEO; Agente ferito con due proiettili mentre sventava un raid armato.
Rissa sul lungomare di Porto San Giorgio, ragazzo aggredito con un machete: il branco minaccia anche la polizia - Soliti protagonisti nelle solite zone, a turbare l’ennesima notte sangiorgese. Secondo msn.com
Ragazzo pestato sul lungomare di San Benedetto: ferito anche con arma da taglio - SAN BENEDETTO Un diciottenne sambenedettese è stato aggredito da un marocchino residente a Grottammare e da due minorenni con indosso il casco. Segnala corriereadriatico.it