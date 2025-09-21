Rai vs Mediaset Teo Mammuccari ironizza sulla Ruota della Fortuna | la stoccata a Domenica In

A Domenica In, che ha preso il via oggi, c’è anche un gioco condotto da Teo Mammuccari che ha lanciato una stoccata alla Ruota della Fortuna con la complicità della conduttrice Mara Venier . Rai vs Mediaset. Al via oggi la nuova stagione di Domenica In con alla conduzione Mara Venier, che ha riservato uno spazio al gioco condotto da Teo Mammuccari, all’interno della trasmissione. Al suo fianco, durante il gioco, la presentatrice Mara si è prestata ad una gag. I due hanno infatti ironizzato sulla Ruota della Fortuna, la trasmissione di successo di Canale 5, giocando sul nome della valletta Samira Lui, che affianca durante il game Gerry Scotti. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Rai vs Mediaset, Teo Mammuccari ironizza sulla Ruota della Fortuna: la stoccata a Domenica In

"Me lo sono conquistato a L'Acchiappatalenti e Ballando. Se Rai non lo rifarà, andrò altrove". Teo Mammucari spera in una seconda edizione de Lo Spaesato, il programma con il quale è tornato a condurre in Rai. Cosa ha raccontato su Mediaset

