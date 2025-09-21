RAI SU MELONI A DOMENICA IN | VERA PAGINA DI SERVIZIO PUBBLICO SULLA CUCINA ITALIANA
I vertici Rai lodano la “vera pagina di servizio pubblico” andata in onda oggi pomeriggio a Domenica In sulla candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco. La presenza della premier Meloni aveva scatenato le ire delle opposizioni. La Rai, in quanto Servizio Pubblico, da sempre valorizza e sostiene le iniziative di interesse nazionale e di rilievo internazionale che riguardano il patrimonio culturale dell’Italia. La puntata di Domenica In del 21 settembre ha ospitato un momento dedicato a “Il Pranzo della Domenica – Italiani a tavola”, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dal Ministero della Cultura e da ANCI a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. 🔗 Leggi su Bubinoblog
