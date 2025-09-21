Rai | A Domenica In vera pagina di servizio pubblico

"La Rai, in quanto Servizio Pubblico, da sempre valorizza e sostiene le iniziative di interesse nazionale e di rilievo internazionale che riguardano il patrimonio culturale dell'Italia. La puntata di Domenica In del 21 settembre ha ospitato un momento dedicato a 'Il pranzo della domenica - Italiani a tavola', l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, dal Ministero della Cultura e da Anci a sostegno della candidatura della Cucina italiana a Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco". Lo scrive in una nota la Rai. "Valorizzare la tradizione del pranzo domenicale significa riconoscere un rito che unisce famiglie, comunità e persone - continua la nota dell'azienda - tramanda saperi gastronomici, rafforza i legami sociali e rappresenta un tratto distintivo della cultura e dell'industria italiana nel mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

