Ragusa sparatoria in centro a Scicli | due feriti uno è in gravi condizioni

Due feriti, uno dei quali, un 28enne albanese, in condizioni gravissime piantonato all'ospedale Baglieri di Modica. È questo l'esito di una sparatoria avvenuta intorno alle 14 nella centalissima piazza Gramsci a Scicli, nel Ragusano. Due i gruppi che sono stati visti fronteggiarsi, composti da albanesi e tunisini, probabilmente in lotta per la spartizione del territorio. Nel fuggi fuggi generale i due gruppi si sono affrontati e rincorsi. Sono in corso indagini dei carabinieri della tenenza di Scicli e della compagnia di Modica. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ragusa, sparatoria in centro a Scicli: due feriti, uno è in gravi condizioni

Scicli, sparatoria in centro: carabinieri sul posto

