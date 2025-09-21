Raggisolaris al debutto | Servirà pazienza

Il grande giorno è arrivato. Alle 18 la Tema Sinergie debutterà in campionato al PalaCattani contro l’ Allianz Pazienza San Severo, in una sfida tra squadre dall’età media molto bassa e con giovani interessanti che vogliono essere protagonisti. Faenza sarà senza Romano, out per un problema alla schiena con cui convive da alcune settimane. Il suo recupero sta procedendo molto bene, ma per allungare le rotazioni, la dirigenza ha tesserato Stefanini, che proprio oggi debutterà davanti ai suoi nuovi tifosi. "Prima dell’aspetto tattico sarà fondamentale vincere l’emozione del debutto in casa – sottolinea coach Lorenzo Pansa -, perché in una squadra giovane come la nostra il lato emotivo è molto importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

