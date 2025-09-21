Ragazzo di 21 anni fa retromarcia e investe un'anziana | morta l'80enne Anna Orsini
Anna Orsini, originaria del nord Italia ma residente da tempo a Vetralla, era rimasta incastrata sotto la vettura guidata dal ragazzo, ora indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
