Ragazzo di 21 anni fa retromarcia e investe un'anziana | morta l'80enne Anna Orsini

Anna Orsini, originaria del nord Italia ma residente da tempo a Vetralla, era rimasta incastrata sotto la vettura guidata dal ragazzo, ora indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ragazzo di 21 anni fa retromarcia e investe un'anziana: morta l'80enne Anna Orsini

