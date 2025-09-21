Ragazzo di 20 anni cade nel canale mentre pesca | ripescato dai soccorritori è in condizioni gravissime

Cremona – Apprensione sul canale navigabile di Cremona, dove domenica mattina si è verificato un drammatico incidente. Un giovane di circa 20 anni, di nazionalità romena e in visita da alcuni amici cremonesi, è caduto in acqua mentre era impegnato in una battuta di pesca. È stato ripescato dai soccorritori dopo diverso tempo e ora il personale sanitario sta cercando di rianimarlo: è in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo si era allontanato di una decina di metri dal gruppo, probabilmente alla ricerca di acque più pescose. Improvvisamente gli amici hanno sentito il rumore di un corpo che cadeva in acqua e da quel momento hanno perso le sue tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

