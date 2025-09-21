Ragazzo di 20 anni cade nel canale mentre pesca | ripescato dai soccorritori è in condizioni gravissime
Cremona – Apprensione sul canale navigabile di Cremona, dove domenica mattina si è verificato un drammatico incidente. Un giovane di circa 20 anni, di nazionalità romena e in visita da alcuni amici cremonesi, è caduto in acqua mentre era impegnato in una battuta di pesca. È stato ripescato dai soccorritori dopo diverso tempo e ora il personale sanitario sta cercando di rianimarlo: è in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo si era allontanato di una decina di metri dal gruppo, probabilmente alla ricerca di acque più pescose. Improvvisamente gli amici hanno sentito il rumore di un corpo che cadeva in acqua e da quel momento hanno perso le sue tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: ragazzo - anni
Ragazzo di 17 anni precipita dal balcone mentre è in vacanza con gli amici a Corfù: è gravissimo
Aggressione in centro, uomo di 30 anni dà una testata a un ragazzo. Portato in ospedale
Folli sfide in scooter: ragazzo di 16 anni lotta per la vita a Cesena
ma sta scherzando? E' un "ragazzo" di 32 anni, laureato con 110 e lode, che ha fatto il consigliere comunale, il sindaco e il deputato per due legislature, diventando anche presidente di commissione bicamerale. Segretario regionale e vicesegretario di partito. - X Vai su X
CINGOLI - Momenti di tensione per un ragazzo di 20 anni in preda a forti dolori. Durante il trasporto è stato sedato dai sanitari della Piros e trasportato all’ospedale di Jesi - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzo di 20 anni cade nel canale mentre pesca e non si trova più: disperate ricerche a Cremona; Cologne, tampona l'amico e cade in moto: muore giovane di 20 anni; Incidente mortale a Montaperto, un giovane di 20 anni perde il controllo dell'auto e cade nel burrone.
Ragazzo di 20 anni cade nel canale mentre pesca e non si trova più: disperate ricerche a Cremona - Un giovane romeno ospite di amici cremonesi è precipitato nel corso d’acqua navigabile domenica mattina. Lo riporta msn.com
Bordighera, 20enne cade da tre metri: trasferita d’urgenza al Santa Corona - Una ragazza straniera di circa 20 anni è precipitata da un’altezza di circa tre metri, riportando un trauma c ... Segnala rivieratime.news