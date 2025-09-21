Ragazze travolte e uccise a Brivio mentre andavano alla festa del paese l' autista era positivo al narcotest

L'autista del furgone è un 34enne di origini polacche, arrestato per omicidio stradale. Negativo l'accertamento per verificare la presenza di alcolici nel sangue. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ragazze travolte e uccise a Brivio mentre andavano alla festa del paese, l'autista era positivo al narcotest

In questa notizia si parla di: ragazze - travolte

Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto

Due ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese

Due ragazze travolte e uccise a Brivio, illesa una terza amica: stavano andando alla festa del paese

Stando a quanto ricostruito, le due ragazze avevano appena parcheggiato e stavano proseguendo a piedi sulla tangenziale verso la festa quando il furgone le ha travolte sul ciglio della strada - facebook.com Vai su Facebook

Si chiamano Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze travolte e uccise in un incidente avvenuto la scorsa notte a Brivio ? https://shorturl.at/sQyuk - X Vai su X

Tragedia a Brivio, morte due ragazze di 21 anni travolte da un'auto: arrestato l'investitore; Andavano alla festa del paese a Brivio, due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto; Ragazze travolte e uccise a Brivio, arrestato l'investitore: positivo al narcotest.

Brivio, travolte e uccise due ragazze di 21 anni: arrestato il conducente positivo al narcotest - Dovevano trascorrere una serata di festa a Brivio, un paese della Brianza lecchese al confine con Bergamo, ma non sono mai arrivate in piazza. Segnala gds.it

Ragazze travolte e uccise a Brivio, arrestato l'investitore - Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto ... tg24.sky.it scrive