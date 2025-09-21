Ragazze travolte e uccise a Brivio arrestato l' investitore | positivo al narcotest

Brivio è sotto shock per la morte di due ragazze di 21 anni, travolte da un’auto mentre percorrevano a piedi via per Airuno per raggiungere la festa del paese. Le giovani camminavano sul bordo della carreggiata, in un tratto senza marciapiede, quando una berlina le ha colpite alle spalle dopo aver urtato un’auto in sosta. L’impatto è stato devastante: una delle vittime è morta sul colpo, l’altra pochi istanti dopo nonostante l’intervento dei soccorsi. Una terza amica, 20 anni, è rimasta illesa. Le due vittime sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ragazze travolte e uccise a Brivio, arrestato l'investitore: positivo al narcotest

In questa notizia si parla di: ragazze - travolte

Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto

Due ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese

Due ragazze travolte e uccise a Brivio, illesa una terza amica: stavano andando alla festa del paese

Stando a quanto ricostruito, le due ragazze avevano appena parcheggiato e stavano proseguendo a piedi sulla tangenziale verso la festa quando il furgone le ha travolte sul ciglio della strada - facebook.com Vai su Facebook

Si chiamano Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze travolte e uccise in un incidente avvenuto la scorsa notte a Brivio ? https://shorturl.at/sQyuk - X Vai su X

Tragedia a Brivio, morte due ragazze di 21 anni travolte da un'auto: arrestato l'investitore; Andavano alla festa del paese a Brivio, due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto; Ragazze travolte e uccise a Brivio, arrestato l'investitore: positivo al narcotest.

Ragazze uccise a Brivio, Milena e Giorgia falciate da dietro. L'autista positivo al narcotest - Erano uscite per trascorrere la serata a Brivio, un paese della Brianza lecchese al confine con la provincia di Bergamo, dove era in programma una delle feste paesane più sentite ... Scrive msn.com

Ragazze travolte e uccise a Brivio, arrestato l'investitore - Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto ... Lo riporta tg24.sky.it