Ragazze che festa! La gioia dell' Italia per il trionfo in BJK Cup

21 set 2025

Il match point trasformato da Jasmine Paolini contro Jessica Pegula conferma l'Italia sul tetto del mondo del tennis: la finale di Billie Jean King Cup contro gli Usa finisce 2-0 per le azzurre. Ecco la festa della squadra di Tathiana Garbin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

