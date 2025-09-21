Nel roster del Team World della Laver Cup 2025 c’è anche Joao Fonseca. Il giovane brasiliano, classe 2006, nella prima giornata ha superato Flavio Cobolli in due set. Il sudamericano rappresenta, senza dubbio, uno dei migliori prospetti del circuito e sembra destinato ad arrivare molto lontano se continuerà a crescere come sta facendo. L’australiano Pat Rafter, vicecapitano della squadra, si è soffermato su Joao Fonseca con diverse dichiarazioni molto interessanti. L’ex numero 1 del mondo ha le idee chiare su ciò che vede nel gioco e nella personalità di João Fonseca: “ Penso che sia un genio del tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rafter su Fonseca: “È un genio; tra due anni sarà un tennista incredibile”