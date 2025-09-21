Radio2 riparte il 22 settembre con un palinsesto ricco di novità grandi ritorni e voci amate dal pubblico
Sta per iniziare una nuova stagione radiofonica su Radio2. Da lunedì 22 settembre, sotto la guida del direttore Giovanni Alibrandi, prende il via un palinsesto completamente rinnovato, che promette di sorprendere e intrattenere gli ascoltatori con tante novità e graditi ritorni. L'arrivo di Belen Rodriguez. Una delle più attese new entry è sicuramente Belen Rodriguez, che debutta alla conduzione radiofonica nel programma “ Radio2 Matti da Legare ”, insieme a Barty Colucci, Vincenzo De Lucia e Mario Benedetto. Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 17:30 alle 19:30, accompagneranno gli ascoltatori nel traffico del rientro con un programma scanzonato, vivace e pieno di sorprese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Da lunedì 22 inizia un mio "nuovo" viaggio. In realtà, più che di un nuovo viaggio, si tratta di un ritorno a casa. Dopo qualche anno torno a Radio2. Sono davvero felice ed emozionato, perché condurrò tutti i pomeriggi 'Radio2 Music Hits', ma soprattutto perché - facebook.com Vai su Facebook
