Race for the Cure 2025 | a Bologna una marea rosa per la salute Video
Bologna, 21 settembre 2025 – Una marea rosa, una festa che è anche un momento di consapevolezza nella lotto contro i tumori al seno: erano tanti stamattina i partecipanti alla tradizionale Race for the Cure: una corsa da 5 chilometri affiancata dalla passeggiata di 2: entrambe le manifestazioni sono, come sempre, non competitive e aperte a tutte e tutti. La partenza era fissata alle 10 dal villaggio rosa ai giardini Margherita. Cos’è Komen. L’organizzatore della manifestazione è Komen Italia, nata a Roma nel 2000 come primo affiliato europeo della Susan G. Komen di Dallas. E’ un’organizzazione di volontariato, che ha come presidente Carla Faralli, in prima linea nella lotta ai tumori del seno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: race - cure
Sport e lotta contro i tumori Race for the cure ai Giardini
Brescia pronta ad accogliere l'11ª edizione della Race for the Cure
Race for the Cure, ai Giardini Margherita fino a domenica il Villaggio della Salute fra musica, solidarietà e sport: programma
Race for the Cure: domenica 21 settembre a Bologna! Siamo pronte a colorare i Giardini Margherita di rosa, energia e sorrisi Per le nostre Libellule che hanno prenotato il pullman: 08:00 – Decima, Piazza delle Poste 08:15 – Fermata corriera in - facebook.com Vai su Facebook
Race for the cure, a Bologna corsa e prevenzione contro i tumori al seno - X Vai su X
C'è Race for the cure: come cambia la viabilità, anche i bus sono deviati; Grande successo per la 19esima edizione della “Race for the Cure” a Bologna; Race for the Cure 2025: a Bologna una marea rosa per la salute / Video.
C'è Race for the cure: modifiche al traffico e bus deviati - Oggi, domenica 21 settembre, torna a Bologna “Race for the cure”, l'evento, giunto alla 19ª edizione, per la lotta ai tumori del seno e che, giù da venerdì, anima i Giardini Margherita con giornate di ... Scrive bolognatoday.it
La Race for the Cure torna a Brescia in nome della prevenzione dei tumori - Il Villaggio sarà allestito a Campo Marte: già da venerdì 26 sarà possibile sottoporsi a screening e visite. Segnala giornaledibrescia.it