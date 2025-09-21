Raccolti quasi 15 mila euro per il reparto di oncologia con l' evento dedicato a Marco La Sorda
Tanta generosità per la raccolta fondi avviata per il reparto di oncologia, legata all'evento che si è tenuto a Pescara per ricordare Marco La Sorda, lo storico dj pescarese morto nel mese di agosto. È estremamente positivo il bilancio della raccolta come spiega l'assessore comunale Alfredo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: raccolti - quasi
Quasi 17 mila mozziconi raccolti in poche ore sul lungolago dai volontari
Raccolti quasi 20mila euro per la famiglia di Touré Mamadou, l'operaio di 48 anni morto sul lavoro
Raccolti quasi 20mila euro per la famiglia di Touré Mamadou, l'operaio di 48 anni morto sul lavoro
Oncologia. Raccolti quasi 15mila euro in ricordo di Marco La Sorda - facebook.com Vai su Facebook
Raccolti quasi 15 mila euro per il reparto di oncologia con l'evento dedicato a Marco La Sorda; Oncologia. Raccolti quasi 15mila euro in ricordo di Marco La Sorda; In ricordo di Marco La Sorda, raccolti quasi 15mila euro per l’Oncologia dell’ospedale di Pescara.
Diocesi: Caritas Pavia, raccolti quasi 13mila euro per pagare il Grest alle famiglie più in difficoltà - Nel maggio 2025 Fondazione Agape della Caritas diocesana Pavia, insieme al progetto “Nessuno si salva da solo”, ha avviato la campagna “G- agensir.it scrive
Appello Caritas per Gaza nella diocesi di Pavia già raccolti 15mila euro - Dopo l'appello della Caritas di Pavia la nostra diocesi ha raggiunto la cifra di 15mila euro nell'ambito della raccolta fondi per Gaza, “Pane e pace”. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it