Raccolta differenziata dalla Regione 21 milioni di euro per gli impianti pubblici

Roma, 21 settembre 2025 – Sostenere e incentivare il potenziamento e l’ammodernamento degli impianti di gestione dei rifiuti esistenti nei diversi territori comunali. È questo l’obiettivo della delibera regionale approvata su proposta del Presidente, di concerto con il Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico e con l’Assessore al Ciclo dei rifiuti, che stanzia 21 milioni di euro di fondi FESR da destinare per gli impianti pubblici di gestione dei rifiuti. Con questa iniziativa la Regione Lazio vuole migliorare l’efficienza e l’efficacia del ciclo di gestione dei rifiuti, promuovendo una maggiore quantità e qualità del materiale riciclato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: raccolta - differenziata

Rifiuti, la discarica in alto mare. E la raccolta differenziata continua ad arretrare

Rifiuti | Sì ai cestini per la raccolta differenziata nei parchi pubblici, approvata la mozione di Guarducci: il piano per la sostituzione

Raccolta differenziata. Addio al vecchio porta a porta. Ecco i cassonetti intelligenti

Prosegue la distribuzione straordinaria dei contenitori per la raccolta differenziata Si informa la cittadinanza che è in corso la distribuzione straordinaria dei contenitori per la raccolta differenziata destinata alle utenze domestiche non reperite durante la distribu - facebook.com Vai su Facebook

Raccolta Differenziata: “Porta a Porta” a Cruillas. Sindaco firma avviso per partire venerdì 5 settembre https://ift.tt/cofWOIb - X Vai su X

Raccolta differenziata, dalla regione 21 milioni di euro per gli impianti pubblici; Arpas - Notizie - 25° Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna; 65 per cento e oltre: il Modello Messina come esempio per la Sicilia e il Sud Italia. Il Presidente della Regione Schifani: Messina sia d’esempio e traino per Catania e Palermo.

Raccolta differenziata: dalla Regione Lazio 21 milioni di euro per gli impianti pubblici - L'assessore Ghera: «Intendiamo promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente, in linea con le indicazioni dell'Europa» ... Secondo ciociariaoggi.it

Centri a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Il settore "Monitoraggio Informazione e Valutazione" dell'Agc 21 ha emananto un Avviso pubblico per la realizzazione o l'ampliamento di Centri di Raccolta a supporto della raccolta differenziata dei ... Da regione.campania.it