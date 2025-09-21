Racale stop ai bagni nella prima e ultima ora di lezione | genitori sul piede di guerra
«Bagni vietati nella prima e nell'ultima ora di lezione». Genitori in rivolta a Racale per una norma contenuta nel regolamento di istituto approvato all'inizio dello scorso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: racale - stop
Crazy Events | Racale - facebook.com Vai su Facebook
Racale, stop ai bagni nella prima e ultima ora di lezione: genitori sul piede di guerra.
Racale, stop ai bagni nella prima e ultima ora di lezione: genitori sul piede di guerra - Genitori in rivolta a Racale per una norma contenuta nel regolamento di ... Riporta msn.com
Scuola, vietato andare in bagno (alla prima e all'ultima ora di lezione): il regolamento fa esplodere la polemica - Genitori in rivolta a Racale per una norma contenuta nel regolamento di istituto approvato all'inizio dello ... Secondo msn.com