Quindici anni senza Sandra Quindici anni di barba e di noia

Today.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da una parte la Mondaini che metteva in mostra i suoi occhi azzurri, dall’altra una Mondaini coperta da enormi lenti fumé, capaci di diventare un oggetto cult e un vero e proprio tratto distintivo. Due immagini opposte, che nell’immaginario collettivo si legano rispettivamente ad una tv in bianco. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quindici - anni

Bari: anniversario dell’uccisione di Michele Fazio Aveva quindici anni

La lezione greca e quelle scuse che la Merkel (e tutta l’Europa) non è ancora capace di dire quindici anni dopo

Tudor, missione Mou: vincere in Italia da straniero dopo quindici anni

Quindici anni senza Sandra. Quindici anni di barba e di noia; Sandra, la musica in testa e la morte a 240 metri da casa: la tragedia della 14enne travolta dal treno a Cesano Maderno; Quindici anni senza Raimondo Vianello. E li sentiamo tutti.

Cerca Video su questo argomento: Quindici Anni Senza Sandra