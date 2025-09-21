La Ristopro debutterà oggi in casa contro Latina. Coach Nunzi: "Siamo pronti a partire, con umiltà, fiducia e tanta voglia di crescere". Concluso un precampionato intenso e formativo, Luciano Nunzi coach della Ristopro Fabriano fa il punto della situazione. "Direi che abbiamo affrontato un precampionato molto impegnativo, esattamente come volevamo. Abbiamo incontrato squadre forti, di categorie anche superiori, e questo ci ha permesso di crescere sia a livello offensivo che difensivo. Ma non solo: ho visto miglioramenti anche sotto l’aspetto fisico e nelle gerarchie di squadra. L’esempio più chiaro è la gara di Roseto: ottimo primo tempo da parte nostra, poi nel secondo tempo abbiamo pagato un po’ di stanchezza". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Qui Fabriano. "Oggi contro Latina con tanta fiducia»