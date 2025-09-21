Queste PowerBank sono finite nell’occhio del ciclone | scatta il richiamo immediato sono pericolose

C’è un problema non da poco per tutti coloro che hanno acquistato dei PowerBank di un certo tipo, finite nello scandalo per via di un serio guasto. Ecco il motivo del richiamo. Sono tempi in cui si sente sempre più spesso parlare di prodotti difettosi, che possono diventare anche pericolosi, in molti casi, per la nostra salute e la nostra incolumità. Nello specifico, si sente parlare di auto richiamate, ma anche di tanti altri oggetti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana. Ora tocca anche alle utilissime PowerBank, vale a dire caricatori portatili che ci possono essere di fondamentale aiuto nelle giornate in cui siamo lontani da casa e necessitiamo di ampliare la batteria dei nostri dispositivi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

