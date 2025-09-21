Questa foto di una strage a Gaza non è reale

Circola una presunta fotografia che testimonierebbe una strage a Gaza ad opera dell’esercito israeliano. Nell’immagine si vedono numerosi corpi senza vita tra le macerie, mentre risulta strana la mancanza di ulteriori contenuti che ritraggano la scena (foto e video). In realtà, non si tratta di una foto reale, ma un fotogramma modificato tratto da un video TikTok generato con l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Non risultano ulteriori immagini e video che riprendano la stessa scena.. Risulta strana la totale assenza di sangue a terra accanto ai cadaveri.. Si tratta di un fotogramma modificato di un video TikTok pubblicato il 16 settembre 2025. 🔗 Leggi su Open.online

