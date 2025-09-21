Quell’oscuro desiderio di Labubu | La fila in Baires fin dal primo giorno Virale perché parla a più generazioni
C’è chi li adora ed è pronto a sopportare interminabili code sotto il sole cocente o la pioggia più fitta pur di portarsene uno a casa. All’opposto c’è chi li trova insopportabili ed evita accuratamente qualsiasi contatto. In ogni caso non passano inosservati e una cosa è certa: gli ultimi due anni sono stati segnati, nel bene e nel male, dal fenomeno Labubu. Sorriso buffo e look stravagante, mix perfetto tra i perfidi Gremlins e gli amichevoli Furby, i mostriciattoli disegnati dall’artista di Hong Kong Kasing Lung hanno conquistato uno sterminato esercito di fan che spazia dagli otto agli ottant’anni, comprendente studenti con la cartella, teenager e universitari creativi, ma anche signore griffate e pure nomi eclatanti dello star system. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Quell’oscuro desiderio di Labubu: "La fila in Baires fin dal primo giorno. Virale perché parla a più generazioni" - Tra gli assalti al punto vendita milanese e la lotteria "per permettere a più persone di acquista ... Scrive ilgiorno.it
Labubu, tutto quello che dovete sapere sul mostriciattolo più popolare al mondo - Labubu al parco a tema, passando per il Lisa effect, collaborazioni, amuleti, polemiche e divieti: l’ascesa globale del mostriciattolo Pop Mart ... panorama.it scrive