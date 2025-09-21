Quel silenzio sul rating e i successi del governo

C'è un aspetto perfidamente istruttivo nel modo in cui ieri gran parte della stampa nazionale che simpatizza per la sinistra ha trattato o meglio, evitato di trattare la promozione dell'Italia da parte dell'agenzia Fitch. Una notizia senza dubbio di grande rilievo, che restituisce al Paese un rating (BBB+) perduto nove anni fa, è stata accolta con una scrollata di spalle o poco più. Nessun titolo a otto colonne, nessun commento approfondito. Soltanto qualche articoletto frettoloso e addirittura, nel caso del Corriere della Sera, nemmeno un richiamo in prima pagina. Siamo di fronte all'ennesima dimostrazione che la narrazione viene prima dei fatti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quel silenzio sul rating (e i successi del governo)

In questa notizia si parla di: quel - silenzio

Le minacce pro Pal e quel silenzio della "libera informazione"

Garlasco, il medico della famiglia Cappa rompe il silenzio: “Cosa mi ricordo di quel giorno”

“Ora sì che si spiega tutto”. Filippo Bisciglia, quel silenzio era studiato: la notizia

Il Silenzio che Grida: La Calabria e l’Italia che Non Reagiscono Il mio silenzio di oggi non è stato un vuoto, ma un urlo muto. In quel silenzio ho racchiuso anni di amarezza, di lotta e di domande rimaste senza risposta. Da venti, trent’anni vedo questa terra dep - facebook.com Vai su Facebook

Quel silenzio sul rating (e i successi del governo).

Quel silenzio sul rating (e i successi del governo) - La crescita tiene, l'occupazione è più solida, il saldo primario è in miglioramento, il debito non esplode e il costo medio scende sensibilmente. msn.com scrive